Alessandria: donna vittima di violenza domestica, compagno arrestato

ALESSANDRIA - Lo scorso 3 maggio, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Alessandria sono intervenuti in zona Viale Brigate Ravenna in seguito alla segnalazione di un passante riguardo alla presenza di una donna riversa a terra. Sul posto, hanno trovato una donna di circa quarant'anni, visibilmente ferita e sorretta dal cugino.La vittima, inizialmente restia a parlare, è stata successivamente portata in ospedale per accertamenti medici. Solo allora, ha confessato agli agenti di polizia di essere stata vittima di violenze da parte del suo compagno. In precedenza, aveva tentato di minimizzare le ferite attribuendole a un incidente con l'automobile.La sorella della vittima ha corroborato la sua testimonianza, fornendo fotografie che documentavano pregressi episodi di violenza domestica perpetrati dall'uomo nei confronti della donna.Dopo la confessione della vittima, l'uomo, un cittadino italiano di 44 anni, è stato arrestato e portato presso la locale Casa Circondariale. In seguito alla convalida dell'arresto, è stato rilasciato con il divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico "antistalking".La comunità locale è scossa da questo tragico episodio di violenza domestica e molti si uniscono nel condannare tali atti e nell'offrire sostegno alla vittima e alla sua famiglia. La Questura di Alessandria rimane impegnata nel contrastare la violenza domestica e nell'offrire protezione alle vittime.