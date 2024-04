Un nuovo Vinitaly per Villa Corniole



Forte di un 2023 di grande soddisfazione e di un inizio 2024 davvero entusiasmante, con diversi riconoscimenti entrati nel palmarès aziendale, dal 14 al 17 aprile Villa Corniole torna a Vinitaly.





"La nostra presenza – spiegano Sabina, Linda e Sara Pellegrini, nuova generazione della cantina di Giovo (TN), condotta insieme ai genitori Onorio e Maddalena – ha l’obiettivo di raccontare al pubblico di esperti e di appassionati di settore i nostri vini anche attraverso la massima valorizzazione del territorio nel quale nascono. Conoscere la Valle di Cembra, la sua orografia e le sue caratteristiche pedoclimatiche, è infatti fondamentale per poterne apprezzare al meglio il vino e cogliere la caparbietà e l’impegno che si celano dietro a queste produzioni di viticoltura eroica".





Spazio, in particolare, verrà dedicato alle bollicine di montagna Trento doc, sempre più in ascesa per l’azienda, con il tasting della linea Salísa, che ha ottenuto importanti riconoscimenti negli ultimi anni, tra cui quello del concorso internazionale Champagne & Sparkling Wine World Championship.





Non mancheranno poi le degustazioni di Müller Thurgau, simbolo della Valle di Cembra, sia in purezza che nell’iconico Kròz Bianco, dove viene proposto in blend con lo Chardonnay, ma anche dell’apprezzatissimo Pinot Grigio Ramato e del Gewürztraminer.





Sul fronte rossi, assieme al Teroldego e al Lagrein, vini ormai storici dell’azienda, protagonista il Pinot Nero Sagum, ultimo nato in casa Villa Corniole, che in pochi anni ha saputo conquistare molti estimatori e che recentemente è stato recensito nella Guida 2024 dei Migliori Pinot Nero d’Italia ottenendo anche la Standing Ovation. L’appuntamento è al Padiglione 3, Stand E2.