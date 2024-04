Trump: 'Un presidente deve avere immunità'

Donald Trump ha fatto una sorprendente sosta in un cantiere a New York prima di tornare in tribunale per affrontare il processo riguardante i pagamenti all'ex pornostar Stormy Daniels. Secondo quanto riportano i media americani, durante la visita Trump ha dichiarato che "un presidente deve avere l'immunità. Se non ce l'ha, è come avere un presidente cerimoniale".La Corte Suprema ascolterà oggi le argomentazioni sull'immunità totale richiesta dall'ex presidente. Trump ha anche fatto dichiarazioni riguardanti il raduno neonazista del 2017 a Charlottesville, definendo quelle violenze "noccioline" rispetto alle proteste attuali per la situazione a Gaza che stanno agitando i campus americani.All'epoca del raduno di Charlottesville, Trump era presidente e aveva dichiarato che "c'era gente molto perbene da entrambe le parti". Tuttavia, in un post sul suo social Truth, Trump ha ora osservato che il presidente Joe Biden ha citato quelle violenze come una delle ragioni per cui ha deciso di correre per la Casa Bianca contro di lui.Trump ha criticato Biden, sostenendo che se il presidente attuale considera le proteste di Charlottesville così significative, ha fatto un "terribile lavoro" poiché, secondo Trump, quelle violenze sono "come una nocciolina" rispetto alle attuali proteste anti-Israele che stanno avvenendo in tutto il Paese.L'evento a Charlottesville nell'agosto 2017 era stato organizzato da suprematisti bianchi per protestare contro la rimozione di una statua del generale sudista Robert Lee. La situazione era degenerata quando l'auto di un neonazista aveva investito i contro-manifestanti, uccidendo una donna e ferendo decine di altre persone.