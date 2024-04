Gli Stati Uniti pronti a negoziare per porre fine alla guerra in Ucraina

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti saranno pronti a negoziare per porre fine alla guerra in Ucraina, nel caso in cui la Russia dimostri un sincero desiderio di pace. Blinken ha fatto queste affermazioni durante una conversazione con il presidente del World Economic Forum, Borge Brende, tenutasi a Riad.Secondo Blinken, la fine della guerra dipende principalmente dal presidente russo Vladimir Putin. "Non appena la Russia dimostrerà di voler sinceramente negoziare, noi saremo sicuramente lì, e credo che anche gli ucraini saranno lì", ha dichiarato il segretario di Stato americano.Nel frattempo, il bilancio dell'attacco missilistico russo nella principale città portuale di Odessa, nel sud dell'Ucraina, è di almeno quattro morti e diversi feriti. Questo tragico evento sottolinea l'urgente necessità di trovare una soluzione diplomatica per porre fine al conflitto.Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha commentato la situazione, sottolineando i seri ritardi nell'invio di aiuti che hanno causato gravi conseguenze. Tuttavia, Stoltenberg ha assicurato che un maggior supporto è in arrivo per l'Ucraina e ha evidenziato che gli alleati hanno risposto all'appello di aiuto del paese.La speranza di una soluzione pacifica rimane viva, anche se la situazione sul campo continua a essere estremamente delicata.