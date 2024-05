Ucraina: lancio di droni kamikaze delle forze russe

Drop of Light/Shutterstock

KIEV - Nella notte scorsa, le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina ben 24 droni kamikaze, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare ucraina su Telegram. Di questi, 23 sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev. I droni sono stati lanciati dalla regione russa di Kursk e da Capo Chauda, nella Crimea occupata. Quelli distrutti sono stati intercettati principalmente nelle regioni di Kharkiv, Kherson e Dnipropetrovsk.In aggiunta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato inserito nella lista dei ricercati dal ministero dell'Interno russo, come riportato dalla Tass. È stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti, anche se l'accusa specifica non è stata resa nota. Allo stesso modo, un ordine di arresto è stato emesso per l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, anch'egli inserito nella lista dei ricercati di Mosca senza specifica dell'accusa.Il ministero degli Esteri ucraino ha commentato queste azioni, definendole "la prova della disperazione della macchina statale e della propaganda russa". La situazione in Ucraina continua dunque a essere estremamente tesa, con lo scontro tra le forze ucraine e russe che continua a generare violenze e instabilità nella regione.