Torino, il Master in International Food & Beverage Management di ESCP Business School si conferma primo al mondo nel Ranking Best Masters di Eduniversal



TORINO – Il Master in International Food & Beverage Management di ESCP Business School si riconferma per la terza volta al primo posto a livello globale nella classifica Eduniversal dei migliori programmi specialistici che preparano a una carriera manageriale internazionale nel campo dell’industria agroalimentare e delle bevande. – Il Master in International Food & Beverage Management di ESCP Business School si riconferma per la terza volta al primo posto a livello globale nella classifica Eduniversal dei migliori programmi specialistici che preparano a una carriera manageriale internazionale nel campo dell’industria agroalimentare e delle bevande.





Un riconoscimento importante che premia ancora una volta l’eccellenza accademica e l’unicità nel panorama internazionale del percorso di studio, svolto in lingua inglese tra Italia, nel campus di Torino, e Francia, due luoghi simbolo dell’eccellenza enogastronomica mondiale. Il Master, rivolgendosi a laureati e giovani professionisti, ha l’ambizioso obiettivo di creare futuri ambasciatori del «Made in Italy» nel mondo.





Come ogni anno, sono stati tre i criteri che hanno visto emergere ESCP tra i circa 6000 programmi di tutto il mondo, in 60 diversi settori, analizzati da Eduniversal: la notorietà e il riconoscimento del programma tra le aziende che si occupano del reclutamento dei giovani talenti; lo stipendio al primo impiego dopo la laurea e il raggiungimento delle migliori posizioni sul mercato del lavoro; e la soddisfazione degli studenti sulla base dei feedback ricevuti al termine degli studi.





"Siamo orgogliosi di essere nuovamente al vertice della classifica Eduniversal – ha commentato il Prof. Francesco Venuti, Direttore Accademico del MSc in International Food & Beverage Management – confermandoci come punto di riferimento globale per gli studenti desiderosi di costruire carriere manageriali nel settore del Food & Beverage. Il merito è dell’intera scuola e della costante ricerca nel garantire un’offerta accademica di eccellenza e in grado di formare manager pronti ad affrontare le sfide del futuro del settore, mai come oggi così complesse e dagli scenari in continua evoluzione".





Il Master offre ai suoi partecipanti l’opportunità di entrare a diretto contatto con una straordinaria varietà di aziende - dalle multinazionali alle piccole medie imprese fino alle startup - per fornire agli studenti un reale vantaggio competitivo necessario per lavorare in questo campo o dare vita a un proprio business, approfondendo e imparando ad anticipare importanti trend in crescita come digital innovation, economia circolare, food waste management, strategie "from farm to fork" e sostenibilità. La sempre maggiore attenzione verso queste tematiche green ha portato, a partire dall’anno accademico 2021-2022, all’avvio di una collaborazione con la FAO, includendo alcuni corsi della FAO Academy tra gli elective proposti agli studenti.





L’esperienza in aula viene poi arricchita e corredata da progetti di consulenza, company visit e tirocini nelle migliori aziende italiane e internazionali del settore, oltre alla possibilità di accedere a un ampio network globale di top manager, professionisti ed Alumni di ESCP Business School.





Alla fine del programma, ogni studente ottiene due certificati: il Diploma di specializzazione in Food & Beverage rilasciato da ESCP e il DEAMIE, Diplôme d'Études Avancées en Management International des Entreprises, ossia il Diploma di studi avanzati in International Business Management rilasciato dal Ministero francese ed equiparato per numero di Crediti Formativi Universitari ad una Laurea Magistrale italiana.