Tensioni e scontri all'Università La Sapienza di Roma: due arresti

ROMA - La situazione all'Università La Sapienza di Roma è tornata ad essere tesa e conflittuale, culminando in episodi di violenza e scontri. Le tensioni si erano acuite in attesa della riunione del Consiglio di Amministrazione (Cda) e del Senato Accademico riguardo agli accordi di ricerca con Israele.Nel corso della giornata, si sono verificati momenti di violenza che hanno portato all'arresto di due persone. Uno dei fermati è stato catturato dopo aver danneggiato un'auto della polizia, mentre l'altro è stato arrestato per aver aggredito un agente durante un tentativo di irruzione prima al Senato accademico e poi al commissariato dove erano presenti manifestanti.La Conferenza dei rettori, esprimendo seria preoccupazione per gli scontri, ha ribadito che la violenza non è mai accettabile in nessuna forma, né da parte degli studenti né da parte delle forze dell'ordine. La presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni, ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma e risolvere le divergenze attraverso il dialogo.Anche la premier Giorgia Meloni ha condannato fermamente gli atti di violenza, definendoli delinquere piuttosto che manifestare. Ha espresso solidarietà al dirigente della polizia aggredito e a tutte le forze dell'ordine coinvolte negli scontri.La protesta degli studenti, inizialmente pacifica con due studentesse incatenate davanti al Rettorato, è degenerata in momenti di tensione e violenza. Gli studenti hanno avanzato richieste riguardanti lo stop degli accordi con Israele e le dimissioni della rettrice, Antonella Polimeni, dall'incarico presso la fondazione Med Or.Durante la protesta, gli studenti hanno esposto slogan contro la rettrice e hanno manifestato attraverso le vie della città universitaria, provocando episodi di scontro con le forze dell'ordine e danneggiando proprietà pubbliche e private. La giornata si è conclusa con tre studenti leggermente feriti e una forte tensione ancora presente all'interno dell'ateneo romano.