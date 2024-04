Striscia la notizia, Francesca Fagnani e il 'Caso' Gioielli: violazione del codice deontologico

ROMA - Francesca Fagnani, nota giornalista, si trova al centro di una controversia riguardante l'esibizione di costosi gioielli durante il programma televisivo "Belve" su Rai 2. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo, ha dichiarato che tale comportamento costituisce una violazione dell'articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista, il quale vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie.In una dichiarazione rilasciata ai microfoni di Striscia la Notizia su Canale 5, D'Ubaldo ha affermato di aver segnalato il caso al Collegio di disciplina dell'Ordine. Ha inoltre fatto riferimento a un precedente caso che coinvolgeva la giornalista Lilli Gruber, sanzionata con un avvertimento per una situazione simile. Nel caso di Fagnani, oltre all'esibizione dei gioielli, c'è anche un'intervista in cui ammette di indossare orecchini riconducibili a un marchio durante il programma televisivo.Fagnani ha difeso il suo comportamento, sostenendo di ricevere i gioielli gratuitamente e di restituirli dopo l'utilizzo. Tuttavia, D'Ubaldo ha sottolineato che questo costituisce comunque una forma di pubblicità, vietata dal codice deontologico dei giornalisti.Durante l'intervista a Striscia la Notizia, Fagnani ha anche menzionato il coinvolgimento di molti giornalisti professionisti in contratti con i brand. D'Ubaldo ha risposto affermando che se esistono situazioni del genere, è importante che vengano segnalate.Il servizio completo sulla controversia sarà trasmesso questa sera su Striscia la Notizia su Canale 5 alle ore 20:35.