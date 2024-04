Ross Roys, tra nuova musica e progetti

Belle novità musicali continuano per la dj toscana Ross Roys ad aprile 2024. Dopo diversi dj set, è in arrivo un nuovo singolo decisamente importante per questa artista, “Hallo”. Come sarà questo disco? Senz’altro sarà diverso da ciò che sentiamo in radio e in tanti locali, perché se la musica di Ross Roys ha una caratteristica è appunto l’originalità.

Con questa traccia Ross Roys partecipa ad un contest davvero importante nella scena elettronica italiana, ovvero il Demolition Panel curato da DJ Mag Italia domenica 7 aprile al MIR Tech di Rimini. Durante l’importante manifestazione fieristica a Rimini, la musica di diversi artisti tra cui Ross Roys viene giudicata in modo divertente ma anche serio da un panel di professionisti delle discografia e dj.

“Hallo” è il primo disco del 2024 per Ross Roys, un disco che segue i buoni risultati ottenuti nel 2023 con brani come “Anymore” ed “After Time”. Non è tutto sul suo canale Soundcloud è disponibile un set decisamente potente, chiamato Hard Noise. Si balla a ritmo della sua musica.