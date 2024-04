Ritrovato a Fiumicino Vincenzo D'Introno, il giovane scomparso da Livigno lo scorso luglio

ROMA - I carabinieri della stazione di Fiumicino hanno ritrovato ieri sera Vincenzo D'Introno, il giovane scomparso da Livigno lo scorso luglio. Il ragazzo è stato rintracciato in viale Caravaggio.Secondo quanto si è appreso, il giovane originario della provincia di Bari è stato avvistato in strada in uno stato confusionale. La sua scomparsa, avvenuta nel luglio scorso, aveva destato preoccupazione e attenzione mediatica, tanto che la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" aveva dedicato spazio al suo caso.La sua improvvisa riapparizione ha sollevato diverse domande e interrogativi su cosa possa essere accaduto durante il periodo della sua sparizione e sulle condizioni attuali del giovane. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alle circostanze del ritrovamento e alle condizioni di salute di Vincenzo D'Introno.Si attendono sviluppi e chiarimenti da parte delle autorità competenti riguardo a questo caso che ha tenuto in sospeso familiari, amici e tutti coloro che si erano mobilitati per cercare il giovane scomparso.