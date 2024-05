Hamas accetta l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza, ma tensioni persistono

Secondo quanto riportato dai media israeliani, Hamas ha accettato l'accordo proposto per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Tuttavia, nonostante questo sviluppo, le tensioni nella regione rimangono alte.Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferrato un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza, come riportato da Al Mayadeen. Questo attacco ha provocato feriti tra la popolazione, con alcune persone colpite nell'area di Nuseirat.Il segretario di Stato americano Blinken ha dichiarato che Hamas rappresenta l'unico ostacolo al raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza. Nonostante i colloqui e gli sforzi diplomatici in corso, le azioni militari continuano a minare la possibilità di una soluzione pacifica.Mentre i militanti si preparano a inviare una delegazione al Cairo per partecipare ai colloqui, è chiaro che la situazione rimane delicata e suscettibile a ulteriori escalations. Resta da vedere se l'accordo sul cessate il fuoco sarà rispettato da entrambe le parti o se continueranno le ostilità nella regione.