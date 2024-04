Musica, il 25 aprile esce 'Lune di Gaza' il nuovo singolo di Ninotchka cantato da Amerigo Verardi

La NOS Records è lieta di annunciare la pubblicazione di Lune di Gaza, il nuovo singolo di Ninotchka, col featuring vocale di Amerigo Verardi, in uscita su tutte le piattaforme il 25 aprile per NOS/Believe Music. Il singolo esplicitamente dedicato al genocidio in atto nella guerra tra Israele e Gaza, esce in versione digital-45, con uno specialissimo lato B. La NOS Records è lieta di annunciare la pubblicazione di Lune di Gaza, il nuovo singolo di Ninotchka, col featuring vocale di Amerigo Verardi, in uscita su tutte le piattaforme il 25 aprile per NOS/Believe Music. Il singolo esplicitamente dedicato al genocidio in atto nella guerra tra Israele e Gaza, esce in versione digital-45, con uno specialissimo lato B.





Avevamo lasciato la produzione discografica di Ninotchka, progetto musicale di Mimmo Pesare, all’1 giugno 2021, radio-date del suo ultimo singolo, "Mare crudele", cantato da Georgeanne Kalweit (ex Delta-V) e abbinato all’uscita del suo LP d’esordio, Temporalità, disco che ha messo in cassaforte il riconoscimento che pressoché tutta la critica musicale specializzata gli ha tributato, grazie alla originalità della proposta musicale di Ninotchka (un mix di post-rock e trip-hop cantato in italiano) e ai featuring illustri contenuti nel disco (Emidio Clementi, Gianluca De Rubertis, la Kalweit, tra gli altri).





Nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti, "Temporalità" ha inaugurato il catalogo di NOS Records che oggi, a distanza di quasi tre anni, conta oltre 100 releases e una quindicina di artisti, e Mimmo Pesare, che dell’etichetta pugliese è A&R, si è preso un bel po’ di tempo per curare gli artisti del roster NOS ma anche e soprattutto per pensare il nuovo disco di Ninotchka, in piena fase di scrittura e arrangiamento. Il primo episodio di questo nuovo capitolo è un singolo che nasce quasi con l’urgenza di una instant-song: si tratta di "Lune di Gaza", esplicitamente dedicata al genocidio palestinese e con uno specialissimo featuring vocale, quello di Amerigo Verardi, nume tutelare dell’underground italiano da almeno quarant’anni, legato da un’amicizia personale a Mimmo Pesare, oltreché Direttore artistico di NOS Records (è da poco uscito l’LP d’esordio del suo nuovo progetto musicale, "Maverick Persona").





"Lune di Gaza" è una malinconica ballad tra una certa vapor-wave (riconoscibilissima la citazione contenuta nel sample di batteria di "All cats are gray", quasi un omaggio ai Cure di “Faith”) e il rodato stile musicale di Ninotchka, sempre sul crinale tra cantautorato ed elettronica innestata di arrangiamenti orchestrali e chitarre post-rock.





"Lune di Gaza" è una canzone contro la guerra: nel testo non si parla mai esplicitamente di morti, di bombardamenti e di tragedie belliche, ma la voce fuori campo dei una giornalista di guerra ne fa arrivare gli echi, mentre Amerigo Verardi canta della bellezza della Luna nel cielo di Gaza, un "piccolo ristoro in cui poter precipitare" e per un attimo sospendere la tragedia quotidiana in atto a Gaza. In uscita il 25 aprile su Spotify e su tutte le piattaforme musicali per NOS/Believe e accompagnata da un suggestivo videoclip ufficiale diretto da Guglielmo Fliess e con Annette Béance.