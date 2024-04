Milan Ko nel derby: è il 20mo scudetto nerazzurro

Inter fb

Nel derby di Milano, il Milan ha subito una sconfitta che ha dato il via alla festa scudetto dell'Inter. La partita si è aperta con gli uomini di Inzaghi che sono passati in vantaggio già al 18' con Acerbi, il quale su calcio d'angolo di Dimarco ha battuto Maignan, portando i nerazzurri in vantaggio.Nonostante i tentativi del Milan di reagire, con Calabria che ha trovato una pronta risposta di Sommer, sono stati i nerazzurri a chiudere il match nella ripresa. Al 49', Thuram ha segnato con un preciso rasoterra, non lasciando speranza a Maignan.Pioli, allenatore del Milan, ha tentato la mossa della disperazione, lanciando nella mischia tutti gli attaccanti a disposizione. Questo ha portato al gol della bandiera al 80', con Tomori che ha ribadito in rete la palla respinta da Sommer su conclusione di Gabbia su calcio d'angolo.Il clima si è surriscaldato nel corso della partita, tanto che l'arbitro Maresca è stato costretto a espellere Hernandez e Dumfries per una rissa, e Calabria per aver colpito Frattesi.La festa è esplosa per l'Inter al 96', mentre il Milan è ora chiamato a programmare una profonda ricostruzione per essere competitivo nella prossima stagione.