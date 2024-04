Libri, Il Sole 24 Ore presenta il volume 'Microcosmi. Saggi brevi su economia, società e territorio' di Aldo Bonomi

Un’opera accattivante dedicata a chi è desideroso di comprendere le dinamiche che plasmano il tessuto socioeconomico dei territori italiani. "Microcosmi. Saggi brevi su economia, società e territorio" di Aldo Bonomi - in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese da sabato 20 aprile al costo di €12,90, in libreria dal 26/04 al costo di €16,90 e in formato e-book sulle principali piattaforme al costo di €9,99 – è una raccolta che offre un viaggio esplorativo attraverso i meccanismi dell'economia, della società e del territorio. Un’opera accattivante dedicata a chi è desideroso di comprendere le dinamiche che plasmano il tessuto socioeconomico dei territori italiani. "Microcosmi. Saggi brevi su economia, società e territorio" di Aldo Bonomi - in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese da sabato 20 aprile al costo di €12,90, in libreria dal 26/04 al costo di €16,90 e in formato e-book sulle principali piattaforme al costo di €9,99 – è una raccolta che offre un viaggio esplorativo attraverso i meccanismi dell'economia, della società e del territorio.





In questa antologia Aldo Bonomi, economista e accademico italiano noto soprattutto per i suoi studi sull'economia locale, sulle dinamiche territoriali e sulle comunità, sintetizza anni di analisi e riflessione trasformando gli editoriali e i commenti pubblicati su Il Sole 24 Ore nella rubrica Microcosmi in questa preziosa raccolta.





Organizzati in percorsi tematici, i saggi spaziano dagli intricati scenari internazionali ai vibranti distretti produttivi locali offrendo una panoramica esaustiva delle complesse relazioni tra produzione, territorio e società. Attraverso decenni di ricerca incessante, Bonomi si propone di "continuare a cercare per continuare a capire" offrendo ai lettori uno sguardo privilegiato sul complesso processo di "divenire" che caratterizza la trasformazione italiana.





Da vent'anni il suo impegno giornalistico si concretizza nella rubrica Microcosmi su Il Sole 24 Ore nella quale ha contribuito in modo significativo alla comprensione dell'economia sommersa e del localismo economico in Italia esplorando il concetto di piattaforme e il ruolo delle comunità locali nel contesto delle sfide economiche moderne.





Giuseppe De Rita, sociologo, ex presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e trai fondatori del Censis, nella premessa del volume a sua firma descrive la scoperta degli economisti del Censis negli anni '70 riguardo all'economia sommersa e al localismo economico in Italia. In quel periodo – si legge - la situazione sociopolitica era dominata da tensioni sociali, terrorismo politico e fragilità economica. Nonostante l'importanza di questi fenomeni, la periferia economica non riceveva molta attenzione. Tuttavia, alcuni localismi come Prato e Sassuolo dimostravano un'economia vitale nonostante fossero ignorati nel dibattito nazionale. L'approfondimento della ricerca socioeconomica sul territorio ha rivelato la crescente importanza dei mondi locali e il predominio del "micro", come le microaziende e i microcomportamenti. La coesione sociale nelle comunità locali – conclude - rimane fondamentale per affrontare le sfide economiche moderne con un'attenzione alla mediazione culturale della prossimità e allo sviluppo del "terziario riflessivo".





"Microcosmi. Saggi brevi su economia, società e territorio" rappresenta un'opportunità per tutti coloro che desiderano approfondire la comprensione delle dinamiche sociali ed economiche che plasmano il nostro mondo. Una lettura essenziale per chiunque voglia orientarsi nelle complessità del presente e tracciare una rotta verso un futuro più consapevole e inclusivo.





Per quel che riguarda l'autore Aldo Bonomi, fondatore e coordinatore del Consorzio Aaster, ha pubblicato negli ultimi trent’anni numerosi testi sul cambiamento socioeconomico e culturale dei territori italiani. Tra questi Il trionfo della moltitudine (Bollati Boringhieri, 1996), Il capitalismo molecolare (Einaudi, 1997), con Giuseppe De Rita Manifesto per lo sviluppo locale (Bollati Boringhieri, 1998), Il distretto del piacere (Bollati Boringhieri, 2000), con Massimo Cacciari e Giuseppe De Rita Che fine ha fatto la borghesia? (Einaudi, 2004), Il rancore (Feltrinelli, 2008), con Enzo Rullani Il capitalismo personale (Einaudi, 2005), Il capitalismo infinito (Einaudi, 2013). Ha diretto la rivista "Communitas" (Editoriale Vita) e dirige la collana Comunità Concrete di DeriveApprodi con la quale ha pubblicato con Alberto Magnaghi e Marco Revelli Il vento di Adriano (2015), Oltre le mura dell’impresa (2021), Sul confine del margine (2024). Da vent’anni cura per "Il Sole 24 Ore" la rubrica Microcosmi.