Kento & Ted Bee, il nuovo singolo è 'Cannibali e Re'

'Cannibali e Re' è il titolo del nuovo singolo che vede la collaborazione di Kento & Ted Bee, pubblicato venerdì 26 aprile in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link 'Cannibali e Re' è il titolo del nuovo singolo che vede la collaborazione di Kento & Ted Bee, pubblicato venerdì 26 aprile in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/intl-it/album/6b3P4LWxfK6MfS4dsEg78G





Se i due artisti avevano già incrociato le loro strade in alcune precedenti collaborazioni, anni di reciproca stima li hanno portati a collaborare nuovamente e non escludere la pubblicazione di un possibile joint album.





La traccia, su un ipnotico e martellante beat drill realizzato da Drilluminatix, si ispira al titolo dell'omonimo saggio dell'antropologo marxista Marvin Harris. Un'opera considerata una pietra miliare del pensiero sociale contemporaneo. Il testo della canzone ne riprende in parte le parole, riflettendo sul significato di cultura, potere e lotta nell'evoluzione del genere umano.





Il singolo si inserisce in un periodo particolarmente prolifico per i due protagonisti. Kento, figura di riferimento del rap impegnato, ha pubblicato nel 2023 l'album "Kombat Rap" e il podcast "Illegale". Ted Bee, esponente della leggendaria crew milanese Dogo Gang, ha pubblicato nel 2023 l'album "Vite Parallele" e quest'anno l'EP "Marcos", a cui aveva collaborato anche lo stesso Kento.





"Pochi artisti hanno la credibilità e lo spessore culturale di Ted -dichiara Kento-. Sono entusiasta sia della traccia in sé che del fatto che vada in direzione totalmente contraria a certe porcherie in cui vedo sporcarsi il rap italiano". Ted Bee gli fa eco: "Kento è uno degli artisti che maggiormente stimo nella scena rap italiana, per il valore delle sue liriche e per il suo costante impegno nel sociale. Non è la prima volta che collaboriamo e non sarà certamente l’ultima".