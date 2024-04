Il nuovo volto del Consorzio Vini Bardolino tra radici e innovazione

Photo credits: fonte ufficio stampa Spin-To

Dopo gli ultimi mesi impegnati in un profondo processo di rinnovamento e programmazione, il Consorzio Vini Bardolino si presenta a Vinitaly (Padiglione 4, Stand D1) con una nuova identità visiva e nuovi progetti volti a far conoscere il territorio del lago di Garda e le sue espressioni vinicole della Corvina Veronese: il Chiaretto di Bardolino – il rosato a menzione geografica più venduto in Italia – e il Bardolino con le sue sottozone. Dopo gli ultimi mesi impegnati in un profondo processo di rinnovamento e programmazione, il Consorzio Vini Bardolino si presenta a Vinitaly (Padiglione 4, Stand D1) con una nuova identità visiva e nuovi progetti volti a far conoscere il territorio del lago di Garda e le sue espressioni vinicole della Corvina Veronese: il Chiaretto di Bardolino – il rosato a menzione geografica più venduto in Italia – e il Bardolino con le sue sottozone.





Fondato nel 1969, un anno dopo l'adozione della denominazione, il Consorzio di Tutela del Vino Bardolino Doc è tra i primi consorzi vinicoli attivi in Italia e si impegna a valorizzare un territorio unico per la sua complessità climatica e paesaggistica, che spazia dal clima mediterraneo lungo la costa del lago all'area continentale e pianeggiante di Sommacampagna, fino ad arrivare al Monte Baldo con il suo clima distintamente montano. Questa ricchezza climatica, unita a quella del suolo, frutto degli stessi ghiacciai che modellarono il Lago di Garda milioni di anni fa, è stata la chiave d'ispirazione per un nuovo storytelling del Consorzio. Infatti, il nuovo logo oltre a racchiudere in sé le iniziali dei vini d'eccellenza della denominazione – Bardolino, Chiaretto di Bardolino e il numero 3, cioè le tre Sottozone di La Rocca, Sommacampagna e Montebaldo – presenta tre tipologie di segni grafici che ricordano gli elementi naturali e geologici primari: le righe descrivono la pianura su cui sorgono i vigneti, i triangoli rappresentano la collina del Monte Baldo e le linee sinuose ricordano l'acqua del Lago di Garda.





Un rebranding moderno, solare e pop, indirizzato al consumatore di oggi, che sarà protagonista di un sito web tutto nuovo con un'inedita gamma cromatica, pensato per avvicinare il fruitore alla conoscenza approfondita ma accessibile dei vini Bardolino, oltre che dei produttori della denominazione e delle wine experiences nelle cantine prenotabili da casa.





A una nuova identità visiva si affiancano anche nuovi progetti e collaborazioni in occasione della fiera internazionale: a Vinitaly il Consorzio Vini Bardolino si conferma infatti l'unica realtà consortile presente all'evento Wine Tasting Tre Bicchieri organizzato da Gambero Rosso, in collaborazione con Veronafiere. L'evento, in programma domenica 14 aprile dalle 11 alle 16.30 (“Sala Argento” Palaexpo – ingresso A2), permette a buyer nazionali e internazionali, media e operatori del settore di scoprire e approfondire la conoscenza della denominazione e, in particolare, della sottozona Montebaldo.





Le novità del Consorzio Vini Bardolino non si esauriscono a Vinitaly, ma arrivano anche al Salone del Mobile di Milano. Il Consorzio sarà infatti sponsor di LAGO, tra i principali player nel panorama del design italiano, durante la Milano Design Week 2024. Le due realtà venete avviano una collaborazione presso Casa LAGO, che vedrà i vini del Consorzio valorizzati durante gli eventi del Fuorisalone rivolti al pubblico di media, stakeholder ed esponenti del mondo design nazionale e internazionale.





"La nuova immagine del Consorzio Vini Bardolino racconta con personalità l'anima contemporanea dei nostri vini dalla forte identità territoriale, che sempre di più stanno incontrando le nuove tendenze di consumo internazionale" afferma Fabio Dei Micheli, presidente del Consorzio "Un cambio di immagine volto a valorizzare e comunicare un territorio unico, che verrà affiancato da tante novità e progetti, molti ancora in cantiere, che porteranno i nostri vini ben oltre i confini del Lago di Garda".