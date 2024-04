Il Milan soffre a Sassuolo: 3-3

Ac Milan fb





A mortificare le speranze di rimonta, nella ripresa, ci pensa ancora Laurentè che, al 53', col destro sigla la sua doppietta stagionale. Pioli prova a dare una scossa ai suoi con Riendjers e Giroud, irrobustendo la zona offensiva. Al 59' Jovic accorcia le distanze bravo ad insaccare in rete il pallone la respinta di Consigli su conclusione di Leao. Il pari arriva all'84' con Okafor che batte Consigli da due passi. Finisce 3-3 con i rossoneri che devono risolvere il problema difesa se vogliono avere speranze di rimonta contro la Roma in Europa League.

Il Milan pareggia 3-3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo in un match al cardiopalma. È il Sassuolo a passare già al 4' con Pinamonti che, servito dal tacco di Thorstveldt, realizza l'1-0 neroverde con un destro che non lascia scampo a Sportiello. Al 7' il Sassuolo raddoppia con Laurentè che approfitta della difesa rossonera disastrosa, per realizzare il 2-0. A rianimare il Diavolo ci pensa Leao al 20' che batte Consigli sul secondo palo.