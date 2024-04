Grace, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Peggiore Mostro'

Dopo il successo di "In Bilico", brano che l’ha condotta alle finali del prestigioso Festival di SanNolo conquistando l'approvazione unanime del pubblico e il plauso di una serie di illustri giurie d’eccezione, Grace torna nei digital store con "Peggiore Mostro" (Meraki/Keyrecords/ADA Music Italy), singolo con cui affronta la dualità dell'amore e dell'odio, dipingendo con la sua vocalità unica e istantaneamente riconoscibile le emozioni contrastanti che caratterizzano le relazioni umane. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Dopo il successo di "In Bilico", brano che l’ha condotta alle finali del prestigioso Festival di SanNolo conquistando l'approvazione unanime del pubblico e il plauso di una serie di illustri giurie d’eccezione, Grace torna nei digital store con "Peggiore Mostro" (Meraki/Keyrecords/ADA Music Italy), singolo con cui affronta la dualità dell'amore e dell'odio, dipingendo con la sua vocalità unica e istantaneamente riconoscibile le emozioni contrastanti che caratterizzano le relazioni umane. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/VtcJrXPypWKI





Una svolta audace e innovativa nel suo percorso artistico, un viaggio emozionante tra le ombre di un amore che si trasforma nel peggiore degli incubi, un tuffo coraggioso nelle sfide di una relazione tormentata che oscilla tra l’intensità del desiderio e l'abisso del rancore e della frustrazione. Con un sound rivoluzionario che unisce il drum and base a ritmi coinvolgenti, Grace guida gli ascoltatori in un mondo in cui il confine tra bene e male, legami catene, libertà e ossessione, si fa sempre più labile. La sua voce potente e ricca di colori diventa veicolo di un messaggio universale, ritraendo la lotta interiore che molti hanno affrontato nel silenzio delle proprie esperienze.





«Con "Peggiore Mostro" – dichiara Grace - ho voluto spingermi oltre, ricercando non solo nuovi suoni, ma anche le complessità interiori che spesso preferiamo lasciare inesplorate. Questo brano nasce da una profonda riflessione personale sulla natura dell'amore, su come possa evolversi, talvolta, in qualcosa che non riusciamo più a riconoscere. È una canzone che parla di vulnerabilità, di come l'intimità possa trasformarsi in un campo di battaglia, in un terreno arido e sterile dove le parole non dette diventano l’inno di battaglie perdute. Attraverso la musica, ho cercato di dare voce a quelle sensazioni contrastanti, sperando di offrire conforto a chiunque si sia mai sentito perso tra le onde di un amore complicato. "Peggiore Mostro" è il mio modo di dire che non siamo soli nelle nostre lotte, che anche nei momenti più bui possiamo trovare una luce che ci indichi la via d’uscita».





Il testo del brano, carico di immagini vivide e dichiarazioni sincere, è un'espressione cruda e autentica della dura realtà di quelle relazioni che si trovano sospese tra l'ardente desiderio di vicinanza e l'incolmabile distanza generata dall'incomprensione: «Ti ho dato di me il mondo che avevo ma dentro al tuo mondo proprio non c’ero», confessa Grace in apertura del pezzo, rivelando il dolore e il senso di alienazione che possono scaturire dall'amore. E nell’emblematico bridge «Lame, lame, lame nel petto, per ogni gesto, gesto, gesto mancato», l’artista simboleggia la ferita aperta lasciata dalle aspettative tradite, in una riuscitissima metafora che parla dritta al cuore, evocando il conflitto emozionale che segue la fine di una relazione importante.





Questa traccia, intensa e appassionata, racchiude una storia personale che nella musica trova cura ed espressione, trasmettendo rabbia, delusione e la necessità di comunicare per comprendere, comprendersi ed essere ascoltati. Con "Peggiore Mostro", però, Grace non si limita a narrare un frammento di vita, ma estende il suo messaggio a tutti coloro che si sentono intrappolati nei contrasti del cuore, invitandoli a guardare in faccia i propri demoni, accettarli e, infine, a trasformarli in forza.





Una riflessione sulla natura mutevole dell'amore e dell'odio, un'esperienza unica in cui i battiti spezzati si intrecciano ad un vortice di suoni e significati, permettendo al pubblico di scoprire il lato più intenso della propria anima.





"Peggiore Mostro", presentato in anteprima per la stampa nazionale il 18 Aprile al Legend Club di Milano e accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Chiara Bettiga, è una miscela esplosiva che cattura dall'inizio alla fine, offrendo agli ascoltatori non solo un brano da ascoltare, ma un rifugio emotivo in cui tramutare anche il più oscuro dei mostri in un'opportunità di crescita e comprensione.





Grace, al secolo Graziella Garassino, è una cantautrice italiana classe 2000. Energia, sensibilità, empatia ed un desiderio irrefrenabile di comunicare sono i suoi tratti distintivi. La sua missione è quella di creare, attraverso la sua musica, un rifugio emotivo per chi l’ascolta. Con la sua arte, Grace invita gli ascoltatori ad immergersi in un mondo di ritmi avvincenti e racconti di vita, semplici ma profondamente evocativi, offrendo un'esperienza unica che sfugge dal quotidiano e al contempo permette una profonda identificazione nei testi. La sua passione per la musica è radicata nell’esigenza di esprimere sensazioni oltre le parole. In un'epoca in cui farsi ascoltare è sempre più complesso, Grace trova nel pianoforte e nella narrazione di storie personali e autentiche il mezzo perfetto per condividere le sue esperienze e i suoi sentimenti. Fin dall'infanzia, dimostra un forte interesse per la musica, iniziando ad esibirsi come cantante e intrattenitrice in vari contesti, dalle navi da crociera ai matrimoni, passando per serate musicali e party band. Questa varietà di esperienze, affina la sua capacità di connettersi con un pubblico diversificato, rendendola un'artista versatile e carismatica. Determinata a perfezionare le sue abilità, Grace intraprende un percorso di studi formali in musica, culminato con il conseguimento di una laurea triennale in Canto e Musica Pop. Questo background accademico, unito alla sua esperienza pratica, contribuisce a forgiare una visione artistica unica e una solida tecnica vocale. Nel corso degli anni, Grace dedica tutta se stessa alla carriera musicale, trasformando la sua passione in un vero e proprio impegno professionale. Questo percorso, la porta a diventare un punto di riferimento per la sua generazione, una vera e propria portavoce delle emozioni, delle speranze, dei sogni, delle difficoltà e delle esperienze che molti giovani sentono e vivono. La sua musica diventa così un ponte tra l'individuale e l'universale, un medium attraverso cui innumerevoli ascoltatori trovano risonanza e comprensione. Le sue release sono molto più di una semplice sequenza di note e parole: sono un viaggio introspettivo, un'esplorazione dell'anima umana e un invito a connettersi con le proprie sensazioni più profonde. Con ogni nuova uscita, Grace continua a dimostrare il suo talento eccezionale, guadagnandosi un posto d'onore tra le voci più promettenti e influenti del suo e del nostro tempo.