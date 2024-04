Funerali di Stato per i due carabinieri vittime di incidente nel Salernitano

MONTESARDO SALENTINO - La comunità di Montesano Salentino ha mostrato un profondo cordoglio e solidarietà nei confronti della famiglia dell'appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, i cui funerali di Stato sono stati celebrati oggi nella chiesa Maria Santissima Immacolata. Ferraro, insieme al collega maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, è tragicamente scomparso la scorsa notte in un incidente stradale nel Salernitano, quando entrambi sono stati travolti da un SUV.I funerali di Ferraro hanno suscitato una partecipazione commossa da parte della comunità locale. Il feretro, avvolto nel tricolore, è stato accolto con un lungo applauso al suo passaggio. La bara è stata portata in spalla dai carabinieri, seguiti dai genitori, i fratelli e la fidanzata di Francesco, simboleggiando il dolore e il rispetto per la sua perdita.Prima di arrivare alla chiesa madre del paese, il corteo funebre si è fermato davanti alla casa della nonna di Francesco, dove la donna ha salutato il nipote scomparso seduta sulla sua carrozzina. Tutte le attività del paese si sono fermate in segno di lutto mentre centinaia di persone hanno affollato sia l'esterno sia l'interno della chiesa per rendere omaggio al giovane carabiniere.Durante la cerimonia, su un cuscino di velluto rosso, è stato posto il cappello della divisa di Francesco, mentre autorità civili e militari hanno reso omaggio al suo sacrificio. Monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi Ugento Santa Maria di Leuca, ha pronunciato un'omelia toccante ricordando Francesco come un uomo generoso nel servizio alla patria, gioviale e volitivo, e ha lanciato un appello ai giovani affinché apprezzino e valorizzino la vita.I funerali del maresciallo Pastore, invece, sono stati celebrati nella cattedrale di Manfredonia, con la presenza di autorità militari, civili e istituzionali. La Procura di Salerno sta contestando il reato di omicidio stradale alla donna responsabile dell'incidente, coinvolta in passato in vicende legate al traffico di droga.