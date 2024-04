'Educativa digitale e corporea per una didattica innovativa': il 9 maggio a Milano convegno per insegnanti, dirigenti scolastici, ricercatori e istituzioni

- "Educativa digitale e corporea per una didattica innovativa" è il titolo del convegno che Mission Bambini promuove giovedì 9 maggio a Milano presso Stripes Digitus Lab c/o MIND (Milano Innovation District, via Belgioioso 17) per presentare i risultati dei primi quattro anni di "Stringhe: piccoli numeri in movimento": il primo progetto in Italia a portare nelle scuole una metodologia integrata che unisce educativa digitale e corporea, selezionato dall’impresa sociale "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.