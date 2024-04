'Aleph Brunch Express', un viaggio culinario attraverso l’Italia dal nord al sud

Photo credits: fonte ufficio stampa Barbara Manto & Partners

Si chiama Aleph Brunch Express, ed è un viaggio culinario senza precedenti che attraversa l'Italia da nord a sud, celebrando ogni settimana un'area iconica e le sue tradizioni gastronomiche uniche.





Si ha così la possibilità di vivere un'esperienza senza pari, da godere con allegria in famiglia e con gli amici, in un percorso di bontà che conduce gli ospiti da una regione all'altra. Dalle cime innevate delle Alpi alle pittoresche lagune del Veneto, dalle colline dell'Emilia-Romagna ai vigneti della Toscana, passando per i sapori vibranti del sud e le delizie siciliane, il Brunch Express promette di compiacere i palati più esigenti con una varietà di piatti autentici e prelibatezze regionali.





Ecco le tappe del viaggio:

- 14 Aprile: Brunch tra le cime, dedicato alle zone del nord Italia tra cui Bolzano e Cortina d'Ampezzo 21 Aprile: Brunch sulla Laguna, con una selezione di specialità del Veneto

- 28 Aprile: Brunch Emiliano con le tradizioni dell'Emilia

- 5 Maggio: Brunch tra i vigneti, i sapori della Toscana

- 12 Maggio: Brunch con le ricette dell'Italia centrale

- 19 Maggio: Brunch Napoletano, i Gusti del sud

- 26 Maggio: Brunch tra i colori dell'Etna, con i tipici sapori siciliani

La stagione si conclude in bellezza il 2 giugno, con il Sunday Pool Brunch, per un tuffo nei profumi e nei piaceri dell'estate.





Ogni brunch si terrà presso l'incantevole Organics Sky Garden dell'Aleph Rome Hotel, offrendo una cornice mozzafiato per una giornata all'insegna del buon cibo e del relax. Inoltre, è prevista un'animazione e un intrattenimento appositamente pensati per i bambini, garantendo un'esperienza divertente per tutta la famiglia.





"In un contesto così variegato come Roma, desideriamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza unica e indimenticabile – afferma Carmine Buonanno, executive chef dell'Aleph Rome Hotel – Il nostro Brunch Domenicale sul rooftop non è solo un momento per deliziarsi con prelibatezze gastronomiche del nostro meraviglioso paese, ma anche un'opportunità per immergersi nella bellezza senza tempo della nostra amata città".





Il costo del brunch è di 69 euro a persona, bevande analcoliche incluse (alcolici esclusi). Per i più piccoli, il costo sarà di 35 euro, con bevande incluse.