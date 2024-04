Al via l'estate 2024 targata Papeete Beach

Il weekend di Pasqua, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2024, ha segnato con Pasqua Marittima l'inizio dell'ennesima stagione del divertimento firmata Papeete Beach & VillaPapeete ((il giardino musicale di Milano Marittima che che fa scatenare ogni sabato notte riapre da sabato 25 maggio '24).

E' stato l'ennesimo successo, con il pubblico di tutte le età che da sempre affolla Papeete Beach, che è prima di tutto uno stabilimento balneare ed un meeting point, un luogo magico in cui ognuno sceglie il divertimento che preferisce. Come scrive lo staff di Papeete su Instagram, l'estate è uno stato d'animo: beach life, beach party, cose buone da mangiare e bere e molto di più, il tutto in stile Papeete, ovvero pop... ed allo stesso tempo all'altezza delle aspettative dei più esigenti.

L'estate 2024 è quindi già iniziata, perché il calendario conta fino ad un certo punto, per chi a voglia di rilassarsi e far festa con gli amici. Sabato 13 e domenica 14 aprile '24 Papeete Beach è aperto già dalle ore 9 del mattino e dalle ore 16 propone i suoi ormai celebri Sunset Ritual, ovvero aperitivi pieni di coccole in riva al mare. L'atmosfera è rilassata, il livello dei servizi e di ciò che si può gustare decisamente alto.

In realtà lo staff di Papeete lavora tutto l’anno, anche alla promozione del divertimento italiano, romagnolo e non, nel mondo… Lo scorso 8 marzo ‘24, lo staff di Papeete Beach e Villa Papeete ha fatto ballare uno dei locali più esclusivi di Londra, il Maddox Club, situato nel quartiere di Mayfair. E' stata una serata memorabile, che ha fatto conoscere lo stile e la musica di Papeete Beach al pubblico cosmopolita del top club britannico facendo conoscere Cervia e Milano Marittima. "I party all'estero, quando sono così importanti, sono occasioni fondamentali, non solo per il nostro brand, ma per tutta la filiera del divertimento e del turismo della Riviera Romagnola", spiega Marco Soldini, titolare con il fratello Luca e la famiglia Casanova di Papeete Beach. "Spesso chi si diverte durante gli eventi poi prenota le sue vacanze a Cervia Milano Marittima, una località che sano distinguersi anche nel panorama internazionale per la qualità dell'offerta turistica".

Non è un caso isolato, questo party a Londra per Papeete Beach: lo scorso anno il brand romagnolo aveva fatto scatenare BoBo club, uno dei locali di riferimento a Bangkok, in Thailandia. Inoltre, Papeete Snow, anche nell'inverno '23 - '24, ha fatto scatenare località simbolo del divertimento sulla neve come Madonna di Campiglio con après-ski scatenati.

Le novità in arrivo sono molte, ma la sostanza resta la stessa: Papeete Beach e Villapapeete, a Milano Marittima rappresentano il binomio perfetto per chi vuol divertirsi e rilassarsi con stile a Milano Marittima.