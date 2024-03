Valfrutta 100% Frullato Veggie presenta il nuovo Special Pack Art Edition

Valfrutta presenta una nuova e straordinaria collaborazione con i personaggi più iconici del mondo Disney come Topolino e i suoi amici (Mickey&Friends), impreziosita dalla creatività di grandi maestri dell’arte contemporanea. Questa stretta di mano dà vita ad uno Special Pack Art Edition per Valfrutta 100% Frullato Veggie con la nuova immagine che copre l’intera confezione, caratterizzando in maniera dirompente l’immagine del prodotto. Valfrutta presenta una nuova e straordinaria collaborazione con i personaggi più iconici del mondo Disney come Topolino e i suoi amici (Mickey&Friends), impreziosita dalla creatività di grandi maestri dell’arte contemporanea. Questa stretta di mano dà vita ad uno Special Pack Art Edition per Valfrutta 100% Frullato Veggie con la nuova immagine che copre l’intera confezione, caratterizzando in maniera dirompente l’immagine del prodotto.





Il nuovo Special Pack Art Edition di Valfrutta 100% Frullato Veggie, concepito come un viaggio nell’arte pop e contemporanea, unisce la contagiosa simpatia di Topolino e dei suoi amici al gusto autentico della migliore frutta da bere unita alla verdura, come accade per i Frullati Veggie di Valfrutta. A celebrare questo connubio, è l’arte contemporanea che dialoga con i personaggi Disney in un packaging davvero unico e accattivante. Questa collaborazione nasce dalla forza dei valori condivisi, come l’amicizia, la solidarietà, il coraggio e il rispetto, che sono al centro dell’identità e dei valori sia di Valfrutta che di Disney.





La nuova veste grafica di Valfrutta 100% Frullato Veggie diventa così un’esperienza educativa e divertente per grandi e piccini, incoraggiando tutti ad approcciare il mondo artistico attraverso una sana alimentazione. Il linguaggio universale dell’arte contemporanea e i personaggi di Topolino accompagneranno i consumatori in un viaggio all’insegna del divertimento, stimolando immaginazione e creatività.





Valfrutta 100% Frullato Veggie è la grande innovazione del succo di frutta + verdura introdotta nel 2017 come novità dirompente della categoria, un delizioso mix fatto con il meglio della frutta e della verdura selezionata e garantita da Valfrutta, senza conservanti né coloranti, 100% vegan.





Ecco le tre irresistibili ricette Special Pack Art Edition presenti a scaffale:

- Pera - Finocchio - Zenzero

- Mango - Mela - Zucca - Carota

- Frutti di Bosco - Barbabietola - Carota Nera





Special Pack Art Edition 100% Frullato Veggie Valfrutta è disponibile da Marzo 2024 nei punti vendita della Grande distribuzione e della Distribuzione organizzata.