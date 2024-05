Operazione contro le discariche abusive: 16 avvisi di garanzia

REGGIO CALABRIA - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ha annunciato l'esito di un'importante operazione di polizia ambientale condotta dalla Stazione di Scilla. L'operazione, frutto di un'indagine durata circa 4 mesi, si è conclusa con la notifica di 16 avvisi di garanzia nei confronti di individui, principalmente impiegati nel settore edile.L'attività investigativa dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha rivelato come gli indagati alimentassero due discariche abusive situate in località Solano Superiore nel Comune di Scilla e in località Melia nel Comune di San Roberto. Le discariche contenevano una varietà di rifiuti, tra cui materiale inerte, mobili, sanitari e rifiuti speciali di vario tipo, inclusi quelli pericolosi come batterie di automezzi.La tutela dell'ambiente e la lotta contro le discariche abusive rappresentano una sfida prioritaria per l'Arma dei Carabinieri, che si impegna costantemente per la salvaguardia della popolazione locale e per garantire la salubrità dei centri cittadini. L'azione dei militari mira a contrastare l'inquinamento ambientale e a preservare la qualità della vita delle comunità locali.Poiché si tratta di provvedimenti presi durante le indagini preliminari, rimangono ancora da definire le decisioni successive in fase dibattimentale. Tuttavia, l'operazione dei Carabinieri rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le pratiche illegali che danneggiano l'ambiente e minano la salute pubblica.