Tragedia a Vieste: 63enne muore durante sessione di kitesurf

Gli amici di Carlucci sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo, ma purtroppo i loro sforzi non sono stati sufficienti a salvarlo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo.Le condizioni del mare questa mattina sul Gargano erano particolarmente agitate, il che potrebbe aver contribuito alla tragedia.





Al momento, sono in corso accertamenti per comprendere appieno la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato alla morte di Franco Carlucci.La comunità locale è colpita dalla tragedia e si stringe attorno alla famiglia e agli amici della vittima in questo momento di dolore e lutto.

VIESTE - Franco Carlucci, un uomo di 63 anni residente a Foggia, ha perso la vita questa mattina mentre praticava kitesurf nelle acque antistanti un villaggio turistico a Vieste. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava sul Gargano con alcuni amici e stava svolgendo l'attività sportiva quando è caduto in mare, presumibilmente rimanendo intrappolato dal cavo del kite.