Ritrovato Edoardo, il sedicenne scomparso da Colico: individuato in stazione Centrale a Milano

MILANO - Edoardo, il sedicenne scomparso il 21 marzo da Colico (Lecco), è stato ritrovato questa mattina in stazione Centrale a Milano mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa. La notizia è stata confermata dalla Polizia, che ha reso noto che il ragazzo è stato individuato grazie all'attenzione di una coppia di viaggiatori che lo ha riconosciuto e ha immediatamente avvisato il personale di Fs Security, che a sua volta ha chiamato la Polizia Ferroviaria per intervenire.Le ultime immagini di Edoardo erano state diffuse ieri, quando sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza della stazione Centrale di Milano. Le immagini mostravano il sedicenne mentre camminava sul binario dove era giunto il treno proveniente da Morbegno, transitando in uscita dai tornelli di sicurezza. Non sono state rilevate altre immagini del ragazzo, né da solo né in compagnia di qualcun altro, come inizialmente ipotizzato.Alessandro Galli, padre di Edoardo, ha espresso il suo ringraziamento alle forze dell'ordine e a tutte le persone che li hanno aiutati durante questa settimana difficile. Queste sono state le prime parole di Galli mentre, insieme alla moglie e madre del ragazzo, si dirigeva verso il posto della Polfer della stazione dove gli agenti hanno portato il sedicenne dopo il ritrovamento.