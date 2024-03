Ricetta, Chips di Mele Bonita Bio alla cannella

Un finger food leggero e salutare, da sgranocchiare durante le pause lavorative o tra le ore di studio passate su un libro: queste chips di mele aromatizzate alla cannella, realizzate da Julia, @PassioneCooking, creano dipendenza. Un finger food leggero e salutare, da sgranocchiare durante le pause lavorative o tra le ore di studio passate su un libro: queste chips di mele aromatizzate alla cannella, realizzate da Julia, @PassioneCooking, creano dipendenza.





Semplicemente due ingredienti: Mele Bonita Bio Val Venosta e cannella, tutto quello che basta per realizzare uno spuntino spezzafame sano, sfizioso e senza zuccheri aggiunti. Queste chips, in più, sono estremamente versatili: potete aggiungerle anche in insalate e piatti salati.





Ingredienti:





3 mele Bonita Bio Val Venosta

2 cucchiaini cannella





Preparazione:





Iniziate lavando e asciugando le mele Bonita Bio Val Venosta. Poi, preriscaldate il forno a 110°C e foderate 2 teglie con carta da forno.

Tagliate le mele a fette sottili, di ca. 2 mm di spessore, in senso orizzontale. Quindi, adagiate le fette di mela sulle teglie in uno strato unico. Mettete la cannella in un setaccio e spolverate le fette di mela con la cannella.

Infornate a 110°C per ca. 1 ora, quindi girate le fette di mela e infornate nuovamente per 45 minuti circa, mettendo un mestolo di legno nella porta del forno, in modo che resti una fessura dalla quale possa fuoriuscire il vapore.

Quando le mele si saranno leggermente arricciate e risulteranno secche, saranno pronte!

Il tempo di asciugatura può variare in base allo spessore delle fette, quindi controllatele spesso verso fine cottura.

Inizialmente le chips risulteranno ancora un po’ morbide, ma una volta raffreddate diventeranno super croccanti.

Conservatele poi in un sacchetto di carta per mantenere al meglio la loro croccantezza.





Suggerimento:





Le mele essiccate tendenzialmente sono più dolci di quelle fresche, quindi non c’è bisogno di aggiungere altro zucchero. Se invece le preferite più dolci, spolverate le fette di mela con un mix di cannella e zucchero a velo.