Maltempo sull'Italia a Pasqua e Pasquetta: venti forti, piogge e temporali in diverse Regioni

Dalle prime ore di sabato 30 marzo 2024, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, provenienti dai quadranti meridionali. Questo fenomeno interesserà principalmente la Sicilia, estendendosi poi a Calabria e Puglia. Si raccomanda massima prudenza in particolare lungo le coste esposte, dove sono attese mareggiate.



La Regione ha emesso un avviso dalle ore 12:00 del 30 marzo 2024 per le successive 24 ore, confermando l'arrivo di venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, provenienti sempre dai quadranti meridionali. Anche in questo caso, si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.





Allerta gialla



Inoltre, dalle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2024 e per le successive 24 ore, è stata dichiarata allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia



Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e ad adottare le misure di precauzione necessarie per affrontare il maltempo, evitando gli spostamenti non indispensabili e seguendo le indicazioni delle autorità locali.



Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche e di prendere provvedimenti adeguati per proteggere persone, animali e beni durante questo periodo di instabilità atmosferica.



Si raccomanda inoltre di consultare i canali ufficiali di informazione e di seguire eventuali avvisi e allerte emessi dalle autorità competenti per essere preparati a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza legate al maltempo.



L'Italia si prepara ad affrontare un periodo di instabilità atmosferica durante le festività di Pasqua e Pasquetta, con il rischio di piogge e temporali in diverse regioni del Paese.Secondo le previsioni meteorologiche, un vasto sistema perturbato si estenderà sull'Italia settentrionale e centrale, portando precipitazioni intense e locali temporali. Le regioni coinvolte potrebbero essere principalmente Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.Nelle aree colpite si prevedono piogge abbondanti e temporali, con possibili fenomeni di grandine e forti raffiche di vento. Queste condizioni meteorologiche potrebbero causare disagi agli spostamenti e problemi legati alla sicurezza stradale e idrogeologica.