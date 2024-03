Libri, Il Sole 24 Ore presenta in libreria dal 5 aprile il volume 'L’arte di crescere. 7 passi per diventare leader' di Paolo Gallo

Viviamo in un'epoca di trasformazioni dove l'imprevisto è la norma e la riflessione sulle priorità diventa cruciale sia nel contesto professionale che personale. Per rispondere a questa esigenza di adattamento e crescita, Il Sole 24 Ore presenta in libreria dal 5 aprile e in edicola per un mese da sabato 6 aprile, il volume "L’arte di crescere. 7 passi per diventare leader" di Paolo Gallo, keynote speaker, executive coach e autore. Viviamo in un'epoca di trasformazioni dove l'imprevisto è la norma e la riflessione sulle priorità diventa cruciale sia nel contesto professionale che personale. Per rispondere a questa esigenza di adattamento e crescita, Il Sole 24 Ore presenta in libreria dal 5 aprile e in edicola per un mese da sabato 6 aprile, il volume "L’arte di crescere. 7 passi per diventare leader" di Paolo Gallo, keynote speaker, executive coach e autore.





Attraverso sette fasi fondamentali dello sviluppo personale e professionale, in questo libro Paolo Gallo offre una guida pratica e chiara per coloro che desiderano avere un impatto positivo sulle persone, sulle organizzazioni e sugli ambienti che li circondano. Con una vasta esperienza maturata in ruoli di leadership in contesti internazionali, Gallo conduce il lettore in un viaggio trasformativo che mira a garantire una soddisfazione autentica e duratura in ogni aspetto della vita. "L’arte di crescere. 7 passi per diventare leader" fornisce non solo strumenti pratici, ma anche una prospettiva illuminante sulle scelte necessarie per riorientare la vita, la carriera e il rapporto con il mondo circostante. Attraverso la sua narrazione coinvolgente, Gallo incita i lettori a diventare artefici del cambiamento, ad abbracciare l'innovazione e a sviluppare le competenze di leadership necessarie per navigare con successo nel panorama in continua evoluzione del lavoro e dell'apprendimento.





Forte di un’ampia esperienza internazionale che include ruoli come Chief Human Resources Officer presso il World Economic Forum di Ginevra, Chief Learning Officer presso la Banca Mondiale a Washington DC e Direttore delle Risorse Umane presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo a Londra, l’autore spiega perché questo libro può essere utile: "Perché imparerete a 1- Aprire la finestra osservando attentamente il panorama esterno, sviluppando l'intelligenza contestuale per comprendere meglio il contesto mondiale in rapida evoluzione. 2 - Mettere in discussione le ipotesi superate sfidando le concezioni obsolete sul lavoro, il successo e lo sviluppo personale e professionale. 3 - Acquisire una migliore comprensione di sé stessi attraverso l'esplorazione dei punti di forza, dei talenti e delle debolezze personali, i lettori possono scoprire chi sono veramente. 4 - Padroneggiare i sette passi del proprio sviluppo attraverso le fasi fondamentali per crescere e diventare leader di sé stessi e degli altri. 5 - Accettare le crisi e le sconfitte come opportunità di reinventarsi trovando la gioia nel processo di cambiamento e crescita personale. 6 - Aumentare il proprio valore professionale per mantenere la rilevanza e l'occupabilità nel mondo del lavoro in continua evoluzione. 7 - Divertirsi nel percorso di crescita: il libro che sostiene e stimola il lettore nel proprio sviluppo personale e professionale, offrendo un approccio umile e inclusivo alla riflessione e al cambiamento".





"Inizialmente ero scettica sull'idea di un altro libro sulla leadership – spiega Mirja Cartia d’Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE, che firma la premessa del volume - considerando l'abbondanza di materiale disponibile. Tuttavia, la lettura di 'L'arte di crescere: 7 passi per diventare leader' di Paolo Gallo ha dissipato i miei dubbi. Questo libro si discosta dalle convenzioni, focalizzandosi sulla crescita personale e professionale anziché sui modelli predefiniti. Mi ha colpito l'approccio chiaro e coinvolgente che mi ha fatto riflettere sulla mia crescita e mi ha ispirato a migliorare continuamente. È un testo diverso, ma profondamente utile e spero possa essere altrettanto trasformativo per chiunque lo legga".





Per quel che riguarda Paolo Gallo, keynote speaker, executive coach e autore: si occupa di sviluppo personale e professionale, leadership, futuro del lavoro e dell’apprendimento. Insegna Leadership e comportamento organizzativo come professore a contratto presso l’Università SDA Bocconi di Milano. Paolo ha ricoperto il ruolo di Chief Human Resources Officer presso il World Economic Forum di Ginevra, Chief Learning Officer presso la Banca Mondiale a Washington DC e Direttore delle Risorse Umane presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo a Londra, con esperienze precedenti presso l’International Finance Corporation a Washington DC e Citigroup a Londra e Milano. Ha lavorato in oltre 80 paesi ed è autore del pluripremiato "La bussola del successo. Le regole per essere vincenti restando liberi", pubblicato in inglese da Bloomsbury nel 2018 e tradotto in diverse lingue. Vive a Ginevra con sua moglie Lalia e sua figlia Sadika.