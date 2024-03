Incontro tra Decaro e la sorella del boss, Tapiro d'Oro a Emiliano: 'Non mi rimangio niente'

COLOGNO MONZESE - Nell'edizione di stasera di Striscia la Notizia su Canale 5 alle 20:35, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'Oro al governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. Questo avviene in un contesto in cui imperversa il "caso Bari" in seguito alla maxioperazione della polizia riguardante possibili influenze dei clan sulle elezioni comunali del 2019.Il 23 marzo, Emiliano ha fatto menzione di un presunto incontro avvenuto anni fa con la sorella del boss Capriati, nel quale sarebbe stato coinvolto anche l'attuale sindaco di Bari Antonio Decaro. Questa affermazione ha scatenato una polemica che ha visto Decaro smentire la versione di Emiliano."Non mi rimangio niente. I miei ricordi sono abbastanza nitidi, ma se una persona mi dice che non c’era, ne devo prendere atto e constatare che potrei ricordare male io", ha dichiarato Emiliano all'inviato di Striscia. "Il Tapiro è comunque meritato, potevo raccontarla meglio", ha concluso il governatore della Puglia, che riceve così il terzo Tapiro della sua carriera.Il servizio completo sarà trasmesso stasera durante Striscia la Notizia su Canale 5 alle 20:35.