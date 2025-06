Teoma canta l'amore nel nuovo singolo ''Di spalle al cuore''

“Di Spalle al Cuore” è il singolo d’esordio dell’artista emergente Teoma, nome d’arte di Matteo Fasolo, giovane cantautore originario della Ciociaria. Un debutto intenso e ricco di sfumature emotive, che segna l’inizio di un percorso artistico maturo e profondamente personale.

Il brano, prodotto da Marco Colavecchio (in arte Calvin), nasce da un vissuto autentico e racconta la fine di un amore con uno sguardo dolente ma lucido. “Di Spalle al Cuore” è una ballata pop che scava nell’intimità dei legami, tra illusioni, distanze e quel desiderio persistente di ritrovarsi, anche solo “in un altro nome”.

“Ho messo il cuore in due sul tavolo / Ci hai disegnato quello che volevi” – canta Teoma in un testo che alterna immagini poetiche a un realismo disarmante, sostenuto da un arrangiamento elegante, dove voce e melodia si fondono con sensibilità e sincerità.

“Di Spalle al Cuore descrive quel momento della vita in cui ci si sente divisi, sospesi tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere. È la storia di un cuore spezzato in due, che resta in bilico e non riesce a scegliere una direzione”, spiega l’artista.

“È la fotografia di una fragilità che tutti abbiamo provato almeno una volta: restare con le spalle al muro, e il cuore esposto. Questo brano è il mio modo per dire che anche nel dolore più profondo può nascere bellezza.”