Il Veneto ospita l’edizione 2024 del Good Food on Tour di Bofrost



È il Veneto la regione protagonista di Good Food on Tour, l'evento che Bofrost, la più grande azienda italiana di vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, porta avanti in tutta Italia dal 2014, con l'obiettivo di far conoscere a un numero sempre maggiore di italiani l'alta qualità del servizio e dei prodotti già apprezzati da un milione di famiglie nel nostro Paese.





Da tutta Italia i promoter sono arrivati a Garda mercoledì 13 e nella prima giornata dell’evento si è tenuto un team building e una convention a cui hanno preso parte l’amministratore delegato di Bofrost Italia, Gianluca Tesolin e il direttore marketing, Enrico Marcuzzi.





L’edizione 2024 (che segue quelle a Milano, Firenze, Roma, Venezia, Parma, Verona e Torino) da giovedì 14 a sabato 16 marzo porterà l’attività di oltre 200 promoter dell’azienda in Veneto: partendo dalla base logistica del Poiano Resort a Garda, per tre giorni i promoter incontreranno la clientela, puntando sul “fattore umano” che da sempre contraddistingue Bofrost.





"È l’undicesimo anno che organizziamo questo evento e il Good Food on Tour è ormai diventato un appuntamento tradizionale, basato su una formula di successo che ci permette sia di essere più vicini ai nostri clienti sia di presentare a tantissime nuove famglie i punti di forza di Bofrost e il nuovo catalogo primavera/estate, che conta oltre 460 specialità e 32 nuovi prodotti -spiega Gianluca Poletti, coordinatore area promoter di Bofrost Italia-. Il rapporto diretto e di fiducia che i nostri venditori costruiscono con la clientela, unito alla qualità e all’ampia scelta dei nostri prodotti surgelati, ricettati, freschi, veg, senza glutine, senza lattosio, etnici e specialità ispirate alle ricette regionali italiane, nonché alla comodità della consegna della spesa a domicilio, sono un servizio che gli italiani apprezzano ogni giorno di più".





"L’incontro con le famiglie di vecchi e nuovi clienti sarà anche l’occasione per presentare la nostra professione -prosegue Poletti-. Siamo infatti costantamente alla ricerca di nuove risorse interessate a entrare a far parte della famiglia Bofrost e per quest’anno commerciale, cioè da marzo 2024 a febbraio 2025, prevediamo 200 nuovi inserimenti tra venditori e promoter".





Per quel che riguarda bofrost* Italia, è la più importante azienda italiana della vendita diretta a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche. Vi lavorano 2.830 persone in tutta Italia. La sede centrale si trova a San Vito al Tagliamento (PN). A oggi, sono oltre un milione le famiglie italiane che apprezzano e conoscono i prodotti di bofrost* Italia. La qualità, il gusto e un eccellente servizio rappresentano i fattori di successo di questa azienda.