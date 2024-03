Donna investita da un treno dopo essere stata spinta dal fidanzato sui binari della metropolitana di Manhattan

NEW YORK - Una donna di 29 anni ha subito l’amputazione di entrambe le gambe dopo essere stata spinta sui binari della metropolitana di Manhattan e investita da un treno. Lo riferisce la polizia di Manhattan. L’episodio si sarebbe verificato sabato mattina intorno alle 10:30. La ragazza e il suo fidanzato stavano litigando animatamente su una banchina della stazione di Fulton Street, nel Financial District. All’improvviso, l’alterco sarebbe degenerato e lui l’avrebbe gettata sui binari pochi istanti prima che arrivasse un treno diretto a Brooklyn.L’impatto con il convoglio sarebbe stato così violento da far perdere la sensibilità ad entrambi i piedi che poco dopo le sono stati amputati al Bellevue Hospital, dove nel frattempo era stata ricoverata d’urgenza. La donna, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,non sembrerebbe tuttavia in pericolo di vita. La polizia è ora alla ricerca dell’aggressore, fuggito di corsa dalla stazione indossando una camicia blu, jeans blu e una giacca di colore scuro.