Arsenale di armi e esplosivi scoperto in garage: arrestato 84enne di Sava

SAVA - Nel corso di un'operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Maruggio, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Sava e dalla sezione operativa della Compagnia di Manduria, è stato arrestato in flagranza di reato un anziano di 84 anni di Sava, per presunta detenzione illegale di esplosivi e arma comune da sparo.Durante una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del pensionato, i militari dell'Arma hanno fatto una scoperta sconcertante: un vero e proprio arsenale custodito nel garage. Tra centinaia di oggetti accumulati nel corso degli anni, è emerso il ritrovamento di una pistola a tamburo con 82 proiettili di vario calibro, munizioni da guerra e, nascosti all'interno di un vecchio distributore automatico di sigarette, circa 6,5 kg di esplosivo diviso in 3 sacchetti di plastica, comprensivo di due detonatori e una miccia.L'esplosivo, dopo un test preliminare, è risultato verosimilmente essere tritolo, del tipo utilizzato nelle cave. Per garantire la sicurezza dei cittadini, i Carabinieri "Artificieri Antisabotaggio" del Reparto Operativo di Taranto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, hanno trasportato e fatto brillare tutto l'esplosivo all'interno di una cava della zona.Durante l'operazione, i Carabinieri hanno anche scoperto 5 grandi colli di anfore di terracotta, ben occultati e ricoperti da incrostazioni marine, che potrebbero avere un interesse storico-culturale. Questi reperti saranno sottoposti a un esame più dettagliato per definirne l'origine e la datazione.L'anziano di 84 anni è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida. Si sottolinea che, fatta salva la sua presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, l'uomo è sottoposto alle indagini giudiziarie.