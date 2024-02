Sanremo 2024, a vincere é Angelina Mango con il brano 'La noia'

La 74ª edizione del Festival di Sanremo ha concluso la sua avvincente corsa, regalando emozioni, sorprese e indimenticabili momenti musicali. Dopo una settimana di intensa competizione e straordinarie esibizioni, è giunto il momento di scoprire i vincitori di questa edizione storica.





Il prestigioso premio Sanremo Sala Stampa è stato assegnato a due meravigliose artiste: Angelina Mango con il brano "La Noia" e Loredana Bertè con "Pazza". Entrambe le interpretazioni hanno catturato l'attenzione della critica e del pubblico, lasciando un'impronta indelebile nella storia del Festival.

Il Premio Sergio Bardotti, dedicato alla miglior interpretazione, è stato consegnato a Fiorella Mannoia per la sua coinvolgente performance di "Mariposa". La Mannoia ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico con la sua voce e la sua autenticità.

Il Premio Giancarlo Bigazzi, destinato alla migliore composizione musicale, è stato attribuito nuovamente ad Angelina Mango per il brano "La Noia". La sua canzone ha conquistato non solo per la sua melodia accattivante, ma anche per il suo significato profondo e attuale.

Ma il momento clou della serata è stato l'annuncio del vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2024: Angelina Mango. La sua performance carismatica e la sua canzone toccante hanno conquistato il cuore degli spettatori, guadagnandole il titolo di regina della kermesse musicale.

Al secondo posto si è piazzato Geolier, mentre sul gradino più basso del podio si è classificata Annalisa, confermando il talento e il carisma di queste eccezionali artiste.

La 74ª edizione del Festival di Sanremo rimarrà nella memoria di tutti coloro che hanno vissuto questa straordinaria avventura musicale. Le emozioni, le sorprese e le performances indimenticabili resteranno vive nei cuori di milioni di fan in tutto il mondo, confermando ancora una volta Sanremo come uno degli eventi più amati e iconici della cultura italiana.