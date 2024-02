Sanremo 2024, la scaletta della quinta e ultima serata di sabato 10 febbraio 2024

SANREMO (IM) - Parliamo della quinta e ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà sabato 10 febbraio 2024. - Parliamo della quinta e ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà sabato 10 febbraio 2024.





In quest'ultima serata si esibiranno tutti i cantanti in gara. Ad aprire la serata finale della 74esima edizione del Festival, la banda musicale dell'esercito italiano che eseguirà l'Inno di Mameli.

Super co-conduttore di questa finalissima, lo showman Fiorello, pronto ad affiancare l’amico e collega Amadeus che, a quanto pare, giunto alla sua quinta edizione, questa sera potrebbe congedarsi dalla conduzione del Festival. Sul palco dell’Ariston, inoltre, ci saranno Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti, la quale festeggerà i 60 anni di "Non ho l’età". E ancora, attesi anche gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè.

Immancabili le esibizioni da Piazza Colombo e dalla nave da crociera di Costa Smeralda. Questa sera a presenziare dal Suzuki Stage di Piazza Colombo ci sarà Tananai, mentre Tedua si esibirà sulla nave da crociera di Costa Smeralda.

Ecco l’ordine delle esibizioni di questa quinta serata del Festival: Renga e Nek, BigMama, Gazzelle, Dargen D'Amico, Il Volo, Loredana Berté, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr. Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, Bnkr44 e Rose Villain.

Per quel che riguarda il voto, nel corso della quinta serata, naturalmente, si riascolteranno tutte e 30 le canzoni in gara che verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. A questo punto, verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni determinatasi al termine della precedente quarta Serata. Così, la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata finale attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale dei 30 artisti in gara. Quest’ultima classifica verrà tempestivamente comunicata al pubblico e dopo la riproposizione dei brani dei primi 5 classificati, le votazioni precedenti verranno completamente azzerate. Dunque, si procederà con una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) che decreteranno il vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Oltre alla vittoria finale e al Premio della Critica Mia Martini, sono previsti anche il Premio della Stampa Lucio Dalla, Il Premio Sergio Bardotti al miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.