Ladro bizzarro cerca di nascondere il cavallo rubato nell'appartamento

Ma la curiosità ebbe la meglio e si diressero all'indirizzo indicato. Lì hanno visto un'immagine che nessuno di loro dimenticherà presto. Un cavallo stava in mezzo alla tromba delle scale, evidentemente confuso e spaventato. L'autore del reato, un uomo di 19 anni, aveva rapito la cavalla e cercava un nascondiglio adatto. Ha scelto un appartamento al terzo piano di un condominio. Ma prima che potesse mettere in atto il suo piano, è stato fermato da un vicino. Aveva osservato la scena insolita e aveva avuto l'istinto di informare la polizia.





Gli agenti sono riusciti a restituire intatto il cavallo, del valore stimato di circa 3.500 euro, al legittimo proprietario. Ma per il giovane la storia non era ancora finita. Dunque, una vicenda dai toni grotteschi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quella che è finita all’attenzione dell’autorità giudiziaria per cui l’uomo è stato accusato di furto e ora rischia una possibile pena detentiva fino a cinque anni.

Curiose le modalità del furto che si è verificato recentemente nella città di Wejherowo in Polonia. Un giovane ha avuto l'idea di rubare un cavallo e nasconderlo in un appartamento. Ma il suo piano è stato sventato da un testimone attento che ha allertato la polizia. Quando la polizia ha ricevuto la chiamata d'emergenza, gli agenti inizialmente erano scettici. Un cavallo nella tromba delle scale di un condominio? Doveva essere uno scherzo.