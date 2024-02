Ilaria Salis, Giorgia Meloni: 'Ho chiesto a Orban rispetto alla dignità'

ROMA - La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha sottolineato la presenza di autonomia giudiziaria in Ungheria, affermando che i governi non intervengono nei processi. Rispondendo alle domande dei giornalisti al termine del vertice straordinario dell'Unione Europea, Meloni ha dichiarato: "Quello di cui ho parlato col primo ministro ungherese, come faccio per tutti gli italiani detenuti all'estero, è garantire che ai nostri connazionali venga riservato un trattamento di dignità, rispetto e giusto processo."La situazione di Ilaria Salis è stata al centro delle discussioni, e Meloni ha espresso la speranza di un processo più rapido, riferendosi all'udienza chiusa rinviata. Tuttavia, ha precisato che né lei né il primo ministro ungherese, Orban, possono entrare nel merito del giudizio, in quanto ciò rientra nella sfera della magistratura.Riguardo alla questione migratoria, la premier ha annunciato che sono stati stanziati 8 miliardi di euro, di cui 8 dedicati alla dimensione esterna per prevenire flussi migratori. Meloni ha evidenziato un cambio di strategia in Europa nell'ultimo anno, attribuendolo all'impulso italiano e al successo della politica estera italiana ed europea. Ha menzionato il vertice Italia-Africa, considerato una pagina positiva, e ha sottolineato l'importanza strategica dell'Africa, ringraziando per il riconoscimento del ruolo svolto dall'Italia. Gli 8 miliardi destinati alla dimensione esterna riflettono l'impegno nella gestione della migrazione sia dal punto di vista della sicurezza che dello sviluppo.