Hip Hop, arriva lo 'Yo! Urban Dance Fest 2024'

ROMA - È partito il countdown per Yo! Urban Dance Fest 2024, ci si avvicina al gran finale e l'entusiasmo per uno degli eventi di danza urbana più attesi dell'anno è alle stelle. Questo 23 e 24 marzo, Roma diventerà lo scenario di un'esperienza indimenticabile, dove talento, passione e cultura hip hop si fondono in un mix esplosivo di musica, danza e creatività. - È partito il countdown per Yo! Urban Dance Fest 2024, ci si avvicina al gran finale e l'entusiasmo per uno degli eventi di danza urbana più attesi dell'anno è alle stelle. Questo 23 e 24 marzo, Roma diventerà lo scenario di un'esperienza indimenticabile, dove talento, passione e cultura hip hop si fondono in un mix esplosivo di musica, danza e creatività.





Il primo giorno, sabato 23 Marzo, si terrà presso AllRound, Viale Don Pasquino Borghi 96, dove workshop imperdibili e il Freestyle Battle accenderanno la scena con categorie Hip Hop, House e Crew vs Crew Mix Style.

I workshop inizieranno alle ore 16 con House Dance da Malkom, seguito da HipHop Choreo con Jesus alle ore 17. La registrazione per le entusiasmanti Freestyle Battle inizia alle ore 17, con l'avvio delle sfide alle ore 18.

Il secondo giorno, domenica 24 Marzo, l'Auditorium del Massimo in Via Massimiliano Massimo 1 diventerà il teatro di emozionanti sfide coreografiche con il Crew Contest e il Duo Contest, che vedranno la partecipazione di street dancers di tutte le età, pronti a dare il meglio per conquistare il podio.

Con oltre 22 edizioni alle spalle, il Yo! Urban Dance Fest si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di danza urbana, offrendo una piattaforma unica per il confronto e la condivisione della cultura hip hop. Non perdere l'opportunità di vivere quest'esperienza unica, di incontrare guest internazionali, coreografi e ballerini provenienti da tutta Italia.