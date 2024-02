Con Yumah e Yukatan Pan Pluma arriva la rivoluzione low carb del gusto

Heartcore Low Carb, realtà che nasce con lo scopo di migliorare la qualità della vita con prodotti low carb buoni come quelli convenzionali, annuncia Yumah, una deliziosa crema spalmabile al cacao e nocciola, e Yukatan Pan Pluma, un pane preparato con farina integrale e farina di semi di lino. Heartcore Low Carb, realtà che nasce con lo scopo di migliorare la qualità della vita con prodotti low carb buoni come quelli convenzionali, annuncia Yumah, una deliziosa crema spalmabile al cacao e nocciola, e Yukatan Pan Pluma, un pane preparato con farina integrale e farina di semi di lino.





Risultato di oltre tre anni in ricerca e sviluppo, Yumah e Yukatan Pan Pluma sono i primi di una nuova linea di prodotti per l‘alimentazione quotidiana poveri di carboidrati ma davvero buoni come quelli convenzionali.

Concepiti espressamente per chi desidera rimanere snello senza particolari rinunce, quindi, non vuole o non riesce a seguire in modo continuativo una dieta, Yumah e Yukatan Pan Pluma contengono, rispetto ai prodotti convenzionali, ben il 70% in meno di carboidrati, ossia i macronutrienti essenziali che il corpo assorbe più velocemente e che, se assunti in quantità eccessiva, si trasformano in grasso corporeo.

Priva di olio di palma e OGM, Yumah è una crema al cacao e nocciola squisitamente buona, che utilizza l'eritritolo, un dolcificante naturale presente nella frutta, che ha un apporto calorico praticamente nullo, non altera il sapore e rende i prodotti buonissimi, proprio come lo zucchero. Senza glutine e Keto Fit, Yumah è perfetta per chi segue specifici regimi alimentari, quali quello chetogenico e gluten free, per i bambini, per gli sportivi e per tutti coloro che vogliono restare in forma senza scendere a compromessi sul gusto e senza stare a dieta.

Yukatan Pan Pluma, invece, è un saporito e croccante pane low-carb realizzato con farina integrale e farina di semi di lino, quindi, particolarmente ricco di fibre, proteine e minerali, come magnesio e ferro. Inoltre, l'aggiunta di semi di girasole, semi di soia e semi di sesamo fornisce un'ulteriore fonte di proteine, acidi grassi essenziali e antiossidanti, oltre a garantire una piacevole consistenza croccante e un sapore delizioso, che può essere reso ancora più gustoso da una leggera tostatura.

"Quando il nostro organismo si è sviluppato, oltre 100.000 anni fa, l'attività fisica e la scarsità di alimenti ricchi di carboidrati erano la normalità. Oggi, invece, la sedentarietà e l'ampia disponibilità di carboidrati e zuccheri, ai quali fatichiamo a rinunciare, favoriscono il sovrappeso, portando molte persone a vivere ossessionate dalla dieta" ha dichiarato Lorenzo Farina, fondatore di Heartcore Low Carb.

"La nostra azienda è stata creata proprio con l'idea di offrire alimenti adatti alle nuove condizioni ambientali e ai moderni stili di vita, quindi, con l'intenzione di proporre cibi a basso contenuto di carboidrati, dalle ottime qualità organolettiche e che mantengano il piacere e la gustosità dei loro equivalenti convenzionali" ha proseguito Farina, che ha concluso: "Yumah e Yukatan Pan Pluma sono, infatti, soltanto i primi nati di una nuova linea di prodotti low carb straordinariamente buoni, concepiti proprio per chi non intende sacrificare il gusto per mantenere la linea, a partire dalla prima colazione".