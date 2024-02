Cinema, le nominations per gli italiani ai 'New Jersey Film Awards'



Proseguono le soddisfazioni nel cinema italiano e internazionale: Carlo Chiarotti è stato ufficialmente nominato nella categoria "Best Original Score" ai prestigiosi New Jersey Film Awards per la sua straordinaria colonna sonora nel film "Passi di Ritorno", diretto da Giuseppe Arcieri. Proseguono le soddisfazioni nel cinema italiano e internazionale: Carlo Chiarotti è stato ufficialmente nominato nella categoria "Best Original Score" ai prestigiosi New Jersey Film Awards per la sua straordinaria colonna sonora nel film "Passi di Ritorno", diretto da Giuseppe Arcieri.





Questa eccezionale produzione cinematografica è stata ulteriormente riconosciuta con altre tre importanti nomine: Giuseppe Arcieri nella categoria "Best Cinematography", Gianni Fimiani come "Best Actor" e Maria Assunta Paolillo come "Best Supporting Actress".

Le Nominations ai New Jersey Film Awards testimoniano il talento eccezionale e la maestria artistica che ha contraddistinto il lavoro di Carlo Chiarotti, Giuseppe Arcieri, Gianni Fimiani e Maria Assunta Paolillo in "Passi di Ritorno".

L'intera squadra esprime la propria gratitudine per questa straordinaria onorificenza e attende con emozione la serata di premiazione per celebrare il successo di questo film che ha catturato il cuore del pubblico e della critica.

Qui sotto potete vedere la cerimonia di premiazione del festival: