Acciaierie d’Italia spa dichiarata insolvente: avvio dell'amministrazione straordinaria

MILANO - Il Tribunale fallimentare di Milano ha ufficialmente dichiarato lo stato di insolvenza per Acciaierie d’Italia spa, aprendo la strada all'avvio dell’amministrazione straordinaria. Questo passaggio è stato motivato dalla "assoluta assenza di liquidità di cassa" all'interno dell'ex Ilva, una situazione che potrebbe mettere a rischio la sua sopravvivenza. La decisione è stata presa dalla presidente del Tribunale, Laura De Simone.Si prevede che questa dichiarazione di insolvenza scateni un'inchiesta riguardo all'ipotesi di bancarotta sulla gestione e i conti dell'azienda. La società stessa non ha contestato lo stato di "assenza di liquidità". Con l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrebbe concedere finanziamenti a titolo oneroso fino a un massimo di 320 milioni di euro per il 2024, nell'ottica di salvaguardare l'attività e garantire la continuità aziendale.