X Edizione de “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore” alla Casa Circondariale di Teramo

Un pranzo di Natale stellato per le detenute della Casa circondariale di Teramo che ha lasciato il segno nel cuore di coloro che hanno partecipato e soprattutto hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.

Presso la Casa circondariale femminile di Teramo è stata ospitata per la prima volta l’edizione 2023 del pranzo di Natale “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore”, appuntamento promosso dall’Associazione Prison Fellowship Italia onlus, in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito Santo, la Fondazione Alleanza del RnS e il Ministero della Giustizia.

L’evento, presente nelle carceri italiane da dieci anni, è stato organizzato in contemporanea in altri 29 Istituti penitenziari, coinvolgendo oltre 6000 detenuti e 1200 volontari. Questo appuntamento ha rappresentato non solo un gesto d’amore nel segno della solidarietà, ma un vero e proprio pranzo di Natale “regale”, realizzato da chef stellati e cuochi dell’alta cucina e che è stato servito, con generosità e partecipazione, da volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

A Teramo, a mettere a disposizione la propria arte culinaria per soddisfare il palato delle detenute è stato Davide Pezzuto, chef stellato di D.one, Ristorante Diffuso sito nell’incantevole borgo abruzzese di Montepagano. A dare invece un sapore speciale a questo pranzo di Natale sono state le ospiti sedute a tavola: unicamente le detenute.

Ad allietare l’evento nella sezione femminile della Casa circondariale di Teramo non sono mancati poi gli artisti Roppoppò (il cantastorie Franco Palumbo) e la cantante Nicoletta Dale. In qualità di direttrice de “La Finestra sul Gran Sasso”, la giornalista Lisa Di Giovanni che ha regalato, inoltre, alle donne dell’istituto delle copie del semestrale e, in partnership con Fabio Gimignani di Edizioni Jolly Roger, libri di saggistica e romanzi di diversi generi, con l’obiettivo che il dono possa trasformarsi anche in uno strumento di formazione e di crescita personale. A rendere possibile la realizzazione di questo appuntamento natalizio, lo sforzo di tantissimi volontari della Comunità Emmaus di Teramo, che hanno dato prova della propria responsabilità civile, dando vita a un gesto di solidarietà che ha avuto chiara rilevanza spirituale e sociale. Tra le personalità presenti anche sua eminenza Lorenzo Leuzzi Vescovo, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, la preside dell’I.I.S. di Poppa-Rozzi Caterina Provvisiero, la direttrice della casa circondariale femminile di Teramo Lucia Di Feliciantonio, il Comandante della Polizia Penitenziaria di Teramo Livio Recchiuti, il coordinatore regionale del rinnovamento nello Spirito Santo Mauro Mencarelli, il coordinatore diocesano Daniele Salvarese e infine la responsabile dell’area Educativa Patrizia Boccia.