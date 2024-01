La giornalista e scrittrice Lisa Di Giovanni vince il premio “Energie per Roma”

ROMA - Inarrestabile l’ascesa di Lisa di Giovanni, che il 18 Gennaio, presso la “Sala della Promoteca” in Campidoglio, insieme ad altre decine di prescelti, ha ricevuto il premio “Energie per Roma”, un riconoscimento importante promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali.

Un premio, quello ricevuto dalla Di Giovanni, volto a celebrare l‘impegno e il talento dei singoli cittadini che in campo artistico-culturale, imprenditoriale e sociale, hanno giocato un ruolo importante nella Capitale. Il premio è stato consegnato in presenza di diversi personaggi autorevoli: Fabio Pompei, giornalista e presidente di Giuria, Mariano Angelucci, consigliere di Roma Capitale, Diana Stefani, presidente dell’Accademia per le Arti, per le Scienze e per lo Sport, e di Alessandro Alongi, giornalista e consigliere municipale.

«Imparare qualcosa di nuovo, ogni giorno, è ciò che valorizza la mia mente e soprattutto la mia anima: sono grata per questo importante riconoscimento, la cultura rappresenta per me l’acquisizione della consapevolezza di ciò che sono, nel tempo e nello spazio, d è in questo spazio, chiamato Roma, che ho dedicato il mio tempo alla condivisione della conoscenza, sia essa in termini di poesia, arte e bellezza in generale». Queste le parole commosse della Di Giovanni, giornalista, scrittrice e imprenditrice, scelta dalla giuria per “lo straordinario contributo profuso nell’arricchimento e nella promozione della cultura e della ricerca nella Città di Roma”.

Un contributo di grande portata quello di Lisa Di Giovanni, atto alla diffusione culturale nella Capitale. La giornalista iscritta all’Ordine del Lazio, è coautrice di diversi libri: saggi, narrativa, fumetti e raccolte poetiche. In contemporanea, l’autrice lavora da oltre un ventennio per una società di telecomunicazioni. Fondatrice di P.R & Editoria, ufficio stampa che si occupa di valorizzare libri, eventi ed autori e tutto ciò che concerne il mondo della cultura. È inoltre portavoce dell’Associazione Nazionale Azione Sociale Lazio, fa parte del gruppo professioniste della Confederazione AEPI. Al contempo è direttore del semestrale abruzzese “La Finestra sul Gran Sasso”. Grande valore culturale l’opera di Lisa Di Giovanni, che arricchirà il panorama letterario a febbraio col nuovo libro “Libere spudorate sinapsi alfabetiche”, opera scritta con la psicologa Maura Ianni. Il libro arriverà a due mesi dal successo di “360 gradi di benessere” firmato a quattro mani con Vito Gadaleta, direttore di “Vita Magazine”. Un successo, quello della giornalista che sembra inarrestabile e che con il premio “Energie per Roma”, non fa che consolidarsi in maniera definitiva.