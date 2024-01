Tensioni in Medio Oriente: Israele intensifica il dispiegamento di forze a Jenin

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riportato un significativo aumento del dispiegamento delle forze israeliane a Jenin, in Cisgiordania. Con almeno 327 palestinesi uccisi dalla recente escalation, la situazione nella regione è estremamente tesa.La città di Jenin e il suo campo profughi sono stati teatro di ripetuti raid, alimentando ulteriori preoccupazioni. Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, si dirige verso Giordania e Qatar come parte degli sforzi internazionali per mitigare la crescente crisi in Medio Oriente.