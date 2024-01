Taranto, dramma al Tamburi: 65enne trovata morta in appartamento

TARANTO - Nel quartiere Tamburi di Taranto, ieri pomeriggio è emerso un dramma con la scoperta della morte di una donna di 65 anni nel suo appartamento. Il corpo è stato rinvenuto da suo fratello, con cui conviveva, il quale ha prontamente allertato i soccorsi. Nonostante la prima ispezione del medico legale non abbia rilevato segni di violenza, gli investigatori stanno considerando l'ipotesi di cause naturali. Tuttavia, il magistrato incaricato del caso ha ordinato l'autopsia per approfondire ulteriormente la situazione. La polizia è attivamente impegnata nelle indagini per fare chiarezza sulla vicenda.