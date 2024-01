Stato di calamità per l'agricoltura abruzzese, soddisfatto il Consorzio Tutela Vini D'Abruzzo

"Siamo soddisfatti di aver ottenuto – lavorando in maniera compatta con tutto il comparto - la giusta attenzione da parte delle Istituzioni regionali e nazionali" sottolinea il Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi che, ieri pomeriggio a Roma, ha partecipato alla riunione presso il Ministero dell'Agricoltura assieme al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al vice Presidente e Assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente. "Siamo soddisfatti di aver ottenuto – lavorando in maniera compatta con tutto il comparto - la giusta attenzione da parte delle Istituzioni regionali e nazionali" sottolinea il Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi che, ieri pomeriggio a Roma, ha partecipato alla riunione presso il Ministero dell'Agricoltura assieme al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al vice Presidente e Assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente.





"Il riconoscimento dello stato di calamità del nostro settore agricolo è un tassello fondamentale per poter sperare ora nell’attivazione delle misure necessarie per aiutare i viticoltori" ha spiegato Nicodemi anticipando che "si potrà infatti applicare la legge 102 che consente la moratoria per mutui e finanziamenti per 24 mesi, la concessione degli sgravi contributivi al 50% e la possibilità di dare ristori diretti ai produttori, tutto questo è estremamente importante per noi e ringrazio il Ministro Lollobrigida e tutto il suo staff per essersi rapidamente attivati nel trovare delle soluzioni concrete".

Altre regioni oltre l’Abruzzo hanno giustamente ottenuto lo stesso riconoscimento di stato di calamità per il settore agricolo ma l’incontro è stato occasione preziosa anche per riportare nuovamente il dato – certificato con una determina regionale – di perdita nella produzione che si attesta sul 70%. "Abbiamo proposto di creare un fondo particolare destinato all’Abruzzo che tenga conto della situazione che purtroppo ci vede primeggiare tra le regioni più colpite dall’emergenza peronospora e il Ministero sono certo terrà conto di questo nello stanziamento dei fondi" ha aggiunto Nicodemi analizzando di nuovo il momento di crisi della viticoltura regionale, settore che si regge tra l’altro su di una filiera dove le aziende verticali sono solo il 3%.

"Questo risultato premia il gran lavoro di squadra che il Consorzio ha portato avanti negli ultimi mesi con Sindacati, Organizzazioni di produttori, Associazioni e Istituzioni, con l'obiettivo di sostenere la viticoltura abruzzese duramente colpita da questa emergenza" chiude Nicodemi convinto dell’importanza di essere riusciti a fare sistema con tutti gli attori coinvolti.

Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni e il Consorzio sarà a fianco dei produttori nei 45 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta, entro i quali le aziende potranno presentare all'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) la documentazione necessaria per la richiesta di risarcimento dei danni.