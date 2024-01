Questa sera a Striscia la notizia: Abete torna a occuparsi di scontrini 'fantasma', al tribunale di Benevento fotocopie in nero e cartoleria abusiva

BENEVENTO - Dopo i servizi sul bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 - Eur Torrino, sul Tribunale Civile di Roma e su quello di Napoli, che non emettevano ricevute fiscali, il tg satirico di Antonio Ricci pizzica altri “furbetti dello scontrino”, stavolta nel palazzo di giustizia di Benevento.Nel servizio in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Luca Abete scopre che all’interno del Tribunale di Benevento, precisamente negli uffici dell’Ordine degli Avvocati, ci sono addetti alle fotocopie che incassano soldi senza rilasciare lo scontrino. Non solo: «Nella stessa stanza è stata addirittura improvvisata una cartoleria abusiva, che vende prodotti di cancelleria, chiavette usb e occhiali da vista. Naturalmente senza ricevuta», rivela l’inviato, mostrando immagini delle “transazioni”.Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).