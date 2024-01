Papa Francesco: 'Abbiamo bisogno anche oggi di Santi che non stanno in pantofole sul divano'

"Una vera trascinatrice, una ‘santa agitata’, ma dallo Spirito Santo, così che la sua esperienza interiore non poté restare nascosta, ma si propagò come la luce di una lampada che illumina tutta la casa" ha dichiarato oggi Papa Francesco parlando di Santa Rosa, nel discorso preparato e consegnato durante l’udienza ai membri del Sodalizio 'Facchini di Santa Rosa' da Viterbo. "Una vera trascinatrice, una ‘santa agitata’, ma dallo Spirito Santo, così che la sua esperienza interiore non poté restare nascosta, ma si propagò come la luce di una lampada che illumina tutta la casa" ha dichiarato oggi Papa Francesco parlando di Santa Rosa, nel discorso preparato e consegnato durante l’udienza ai membri del Sodalizio 'Facchini di Santa Rosa' da Viterbo.





"Abbiamo bisogno di santi così, anche oggi: persone che non stanno in pantofole sul divano ma che, ardenti del desiderio incontenibile di vivere e annunciare il Vangelo, con passione diventano contagiose nella santità. Continuate a trasmettere questa memoria con il vostro servizio e con il vostro impegno di vita cristiana. La 'macchina' di Santa Rosa è come un segno spettacolare, che catalizza attorno a sé tutta la città e che attira dal mondo intero folle di pellegrini e visitatori, al punto che dal 2013 ha ricevuto dall’Unesco il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità. Ricordatevi, però, che ciò che fate è molto più importante di questo, perché voi, mostrando a tutti col ‘Trasporto’ quanto è grande l’esempio di Santa Rosa, attraverso di lei fate conoscere il Vangelo di Gesù. La cosa più importante è far conoscere il Vangelo attraverso Santa Rosa; e farlo insieme, uniti e solidali, vivendone i valori con fede, forza e volontà, rispetto e umiltà, perché, in processione e nella vita, un’impresa così grande nessuno può realizzarla da solo. Grazie per ciò che fate e per le tante attività assistenziali, culturali e morali con cui so che rendete operativo e concreto nella vita delle persone, specialmente le più bisognose, ciò che rappresentate in occasione della Festa. Vi invito a tenere viva questa tradizione" ha dichiarato ancora Papa Francesco.