Medio Oriente: delegazione di Hamas a Mosca, richiesto rilascio ostaggi

MOSCA - Durante un colloquio a Mosca, l'inviato speciale russo per il Medio Oriente ha chiesto a Musa Abu-Marzouk di Hamas il rilascio di tutti gli ostaggi, inclusi tre cittadini russi.Nel frattempo, il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato che gli oltre 1.000 militari italiani in Libano sono lì per una missione dell'ONU e che, in caso di necessità a Gaza, l'Italia è pronta a inviare truppe come parte di una missione di pace con l'ONU, precisando che al momento non c'è alcuna richiesta americana di estendere la missione libanese.Infine, è stato annunciato che i ministri degli Esteri di Israele e Palestina parteciperanno in presenza al Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo a Bruxelles.